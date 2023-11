Reprodução / TV Globo Régis Danese detalha noite do acidente: ‘Lembrei do Cristiano Araújo'

Regis Danese retornou à televisão após sofrer um acidente de carro no final de agosto deste ano. Ele dirigia a caminho de um show na BR 153, na altura da cidade de Ceres, em Goiás, quando bateu em um caminhão. No Domingão com Huck de ontem (12), o cantor relembrou a noite do acidente e cantou pela primeira vez na TV depois daquela noite.

"Estava com um pouco de receio [de vir ao programa]. Ainda estou usando uma cinta, fiz duas cirurgias", revelou Regis depois de cantar o sucesso "Faz Um Milagre Em Mim" no programa.

"Eu estava indo fazer um show em Ceres, Goiás, e meu irmão do lado. De repente só escutei ele falando: 'Regis, o caminhão! Vai bater'. E aquele impacto, bateu... As portas do meu lado foram arrancadas, o pneu foi arrancado. Não sobrou nada do meu lado”, relembrou o cantor sobre o acidente.

"Quando o meu irmão falou, 'Regis, vai bater', eu acho que eu desviei. Quebrei o braço e logo senti uma dor abdominal muito forte. Desci do carro e, quando eu desci, eu lembrei do Cristiano Araújo, porque eu sentia fortes dores abdominais e eu comecei a querer apagar", disse Regis, citando o cantor que morreu em um acidente de carro em 2015.

"Eu só falei assim: 'Deus, se eu morrer, me salva, perdoa os meus pecados. Mas se eu viver, não deixa eu sofrer'. Eu fiz uma oração" acrescentou.

"Tive duas perfurações no intestino. Fui mandado para Goiânia imediatamente, onde tive que fazer uma cirurgia de emergência", revelou ainda o cantor. Ele também destacou o apoio da esposa, Kelly Danese, e de toda a equipe médica que cuidou dele.