BBB 24: Sonia Abrão detona Wanessa após briga com Davi: 'Detesto'

Nesta quinta-feira (29), Sonia Abrão usou o 'A Tarde é Sua' para tecer críticas ao jogo de Wanessa Camargo no BBB 24, principalmente após a briga com Davi na última quarta-feira (28).

A apresentadora chamou a cantora de "desequilibrada" e declarou que a relação dela com o brother "vai além do jogo".





"Eu detesto o jogo da Wanessa desde o começo. Olhando para tudo o que aconteceu ontem, que ela já vinha anunciando 'eu vou ficar louca', 'eu vou ser mal-educada', detonando o Davi, ela deu sinais. Na primeira brecha, ela entrou e deu no que deu", começou ela.

Para a jornalista, a sister acabou surpreendendo até mesmo os outros confinados. "Esse estado emocional da Wanessa, vai além do jogo. Não é possível que em 50 dias, você desenvolver por uma pessoa um ódio que leva expressão que deixou todos impressionados, impactados".

"Eu acho que o Davi não é para ela, só aquela pessoa que ela detesta no jogo, um rival, um inimigo. Eu acho que de alguma maneira, a Wanessa projetou no Davi, no "muleque", no "menino", todos os traumas, as dores, as vivências mal resolvidas dela", completou Sonia.

Além disso, Sonia afirmou que o jogo não é para a Wanessa, já que ela não é forte, não tem equilíbrio emocional. "Não tem explicação", comentou.

Confira a fala de Sonia Abrão sobre Wanessa Camargo:

"Esse estado emocional da Wanessa, vai além do jogo. Não é possível que em 50 dias, você desenvolver por uma pessoa um ódio que leva expressão que deixou todos impressionados. #BBB24 pic.twitter.com/o5wWRHPHkz — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 29, 2024





