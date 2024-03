Reprodução/Instagram BBB: Boninho celebra renovação de reality; saiba até quando

Diretor do Big Brother Brasil, Boninho apareceu nas redes sociais nesta quinta-feira (29) para celebrar a renovação do reality por mais três temporadas, sendo assim, se planejando para o BBB 27.

No Instagram, o Big Boss publicou uma foto do almoço ao lado do apresentador Tadeu Schmidt e do diretor Rodrigo Dourado.

"Um brinde à harmonia da casa e esse time que vai estar junto mais três edições! Isso mesmo! Rumo ao BBB 27. E quem sabe 28, 29, quero bater os 30!", exaltou o marido de Ana Furtado.

Nos comentários da publicação, Boninho foi alvo de pedidos, como o de Susana Vieira, que pressionou pelo fim do Camarote. "Que tal acabar com a primeira classe e botar todo mundo na econômica?????", sugeriu a veterana.

"Põe em pauta nessa reunião a urgência em melhorar a seleção, tem planta ocupando vaga de pessoas mais interessantes", alfinetou uma seguidora.

"Chega de camarote. Além deles não entregarem nada, os participantes ainda ficam com medo de se indispor com eles", refletiu outra.