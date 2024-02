Reprodução Instagram - 26.2.2024 Thor Batista

Após ter recebido diversas críticas de internautas em relação à própria aparência , Thor Batista afirmou na última terça-feira (27) que acionou a Justiça para “identificar todos os responsáveis por esses atos inescrupulosos”.



Por meio de uma nota divulgada nos stories do Instagram, Thor ainda inclui outros familiares na defesa do processo: a esposa dele, Lunara Campos, e também o irmão, Olin Batista . As críticas nas redes sociais começaram após fotos de Thor com o filho recém-nascido viralizarem na web.



A princípio, Thor Batista foi criticado. Posteriormente, o irmão dele, Olin, também começou a ser alvo de comentários negativos em relação à própria aparência. Os irmãos são filho de Eike Batista e Luma de Oliveira.



Recentemente, a matriarca veio a público comentar a situação e defender Thor. “Meu primogênito foi duramente criticado nas mídias por não estar com a aparência padrão feita em alguns consultórios que deixam os rostos devidamente inflados como é considerado bonito hoje em dia”, disse nesta semana.

