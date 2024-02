Reprodução Luma de Oliveira defende o filho Thor Batista após críticas ao visual

A ex-modelo Luma de Oliveira saiu em defesa do filho Thor Batista nas redes sociais após o primogênito ser alvo de comentários criticando a aparência dele. Recentemente, internautas apontaram que o empresário de 32 anos está aparentando ser mais velho do que realmente é.

Através dos Stories do Instagram, Luma publicou uma foto onde é notável linhas de expressões ao redor dos olhos.

"Ontem meu primogênito foi duramente criticado nas mídias por não estar com a aparência padrão feita em alguns consultórios que deixam os rostos devidamente inflados como é considerado bonito hoje em dia. Daí a pessoa acha que ficou mais nova, na minha opinião, só ficou com uma única expressão quando está feliz, triste, emocionado ou decepcionado", iniciou.

"Só pra lembrar que ainda existem pessoas como eu, que preferem as marcas ao redor dos olhos, mas que permitem ter expressão no olhar. Que se satisfaz com batom vermelho e não quer ter os dentes como teclado de piano milimetricamente ajustados. Com sobrancelhas que poderiam estar melhores, aliás como todo o rosto poderia estar, mas que me distanciaria muito de mim", refletiu.

Thor Batista é fruto do relacionamento entre Luma de Oliveira e o empresário Eike Batista. No início de fevereiro, o herdeiro chamou atenção ao anunciar o nascimento do primeiro filho.