Thor Batista, filho de Luma de Oliveira e Eike Batista, se tornou assunto nas redes sociais após surgir “irreconhecível”, segundo internautas, em fotos junto ao herdeiro recém-nascido, que também foi nomeado como Thor e nasceu no dia 18 de janeiro deste ano.



No Instagram e no X, antigo Twitter, internautas relataram estar “chocados” com a aparência dele. A web repercutiu as fotos de Thor Batista, destacando o “envelhecimento” e a “calvície” do empresário, que tem 32 anos de idade.



“Quando o Thor deixou de ser um adolescente cabeludo e inconsequente para virar um coroa calvo?”, disse uma usuária do X. “Ele tem 32 anos? Parece mais 64”, ironizou outro. “Os anabolizantes usados na juventude trazendo efeitos colaterais”, escreveu ainda um terceiro.

Relembre

Thor Batista tem um passado polêmico. O empresário ficou conhecido por gastar altas quantias de dinheiro em boates de luxo e por ter atropelado Wanderson Pereira dos Santos na Rio-Petrópolis em 2012. Wanderson morreu no atropelamento; Thor foi absolvido em 2015, após pagar R$ 100 mil como compensação pelo auxílio e consolo à família da vítima, afirmou o g1.

