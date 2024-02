Reprodução Facebook/ Instagram - 27.2.2024 Olin Batista: antes e depois

Olin Batista se tornou assunto na web nesta terça-feira (27) após surgir irreconhecível em fotos raras ao lado do pai, Eike, e do irmão, Thor Batista. Os irmãos voltaram aos holofotes pelo mesmo motivo: mudança na aparência e calvície .



Se por um lado, Thor mantém perfis abertos nas redes sociais e faz publicações com frequência, por outro Olin preferiu manter a discrição e não costuma publicar fotos de si mesmo. Por isso, as aparições dele são raras e chamaram a atenção dos internautas.



Da mesma forma que o irmão e o pai, Olin perdeu grande parte das madeixas. A família viralizou nas redes sociais recentemente após o nascimento de Thor II, filho de Thor Batista, em fotos raras que mostraram a perda dos cabelos.



Olin Batista é namorado da modelo Patrícia Moreira desde 2022. Além do sobrenome, Olin ficou conhecido pela atuação no ramo musical. Diferentemente do irmão, que é empresário, Olin optou por ser DJ.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente:

$