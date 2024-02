Reprodução/Instagram Sabrina Sato aposta em biquíni inusitado em viagem com Nicolas Prattes

Sabrina Sato chamou a atenção dos internautas ao apostar em um biquíni 'diferentão' durante a viagem para a Costa Rica. A apresentadora está aproveitando dias de descanso com o novo namorado, o ator Nicolas Prattes.

Nesta quarta-feira (28), a artista compartilhou registros exibindo o corpo sarado com a peça inusitada: um modelo de crochê com um detalhe em roxo no centro.





Sabrina e Nicolas estão curtindo as primeiras férias após o anúncio público do relacionamento. O casal está hospedado em um luxuoso resort, o Four Seasons Resort Península Papagayo.





Durante a viagem, o ator compartilhou uma foto da amada enquanto passeava pelo local paradisíaco.

