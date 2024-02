Reprodução/Instagram - 26.02.2024 Nicolas Prattes assumiu romance com Sabrina Sato

O ator Nicolas Prattes não esconde mais o relacionamento com a apresentadora Sabrina Sato. Nesta terça-feira (27), Prattes causou alvoroço ao publicar uma foto de Sabrina, em um quarto, apreciando a vista da janela.



Na segunda-feira (26), Nicolas e Sabrina postaram fotos do mesmo lugar, a varanda de um quarto, com um macaco como personagem principal. Hoje, o macaquinho voltou a aparecer no registro do ator.

"Lindo", escreveu Sabrina na publicação de Nicolas. Os fãs do novo casal ficaram agitados. "Sabrina que casal lindo amooo doida pra ver uma foto de vocês juntos", comentou uma fã.





Em um vídeo, publicado nos stories por Nicolas, Sabrina Sato narra as aventuras do ator enquanto ele surfa.

Os rumores de um relacionamento surgiram no início do mês, mas o ator negou um envolvimento romântico na época e reforçou a amizade com a apresentadora. No entanto, os dois foram vistos curtindo o Carnaval juntos, em São Paulo e no Rio de Janeiro.