Reprodução/Instagram Fabiana Justus

A empresária Fabiana Justus, de 37 anos, usou as redes sociais na madrugada desta quarta-feira (28) para desabafar acerca do medo que sente em relação aos próximos “ciclos” do tratamento contra leucemia mieloide aguda.



“É um mix de sentimentos muito surreal. Estar aqui com eles é uma felicidade sem fim! Mas, saber que tenho mais alguns ciclos pela frente, dói muito”, iniciou ela, que é filha do apresentador Roberto Justus.



Fabiana pontuou a necessidade de viver um dia de cada vez, sem antecipar preocupações do futuro. “Preciso treinar minha mente em viver o hoje sem pensar nos próximos passos. Mas não é fácil”, afirmou.



“Hoje, não contive as lágrimas colocando meu neném para dormir. Faz parte do processo chorar, colocar as emoções para fora. E tudo é por eles! Eles são a minha força e irão me guiar até a minha cura”, finalizou.





