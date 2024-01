Reprodução Instagram - 31.1.2024 Fabiana Justus e Ticiane Pinheiro

Ticiane Pinheiro, apresentadora do "Hoje em Dia", na Record, usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira (31) para prestar uma homenagem à Fabiana Justus, ex-enteada dela que está tratando uma leucemia mieloide aguda.





Hoje casada com o jornalista César Tralli, que comanda o "Jornal Hoje", da Rede Globo, Ticiane Pinheiro já foi esposa do apresentador Roberto Justus e se aproximou de Fabiana durante o antigo casamento. O ex-casal se relacionou entre os anos de 2006 e 2013.





"Fa, eu já disse que te amo hoje? Tenho pensado tanto em você e essa corrente de amor que se fez ao seu redor é tão linda que me emociona! Fa, você é uma menina de luz. Tive o privilégio de conviver quase que diariamente com você por 8 anos e a cada dia eu me apaixonava mais pela pessoa linda que você é", iniciou ela, em um texto publicado no Instagram.





Pinheiro ainda detalhou que a relação entre elas ultrapassou o rótulo de madastra e enteada para uma "amizade". "A nossa amizade, nossa cumplicidade sempre foi muito linda e verdadeira e isso nunca mudou. Uma sempre torcendo pela outra. Evoluímos, crescemos, nos tornamos mães: amei acompanhar você se tornando essa mulher forte, madura, incrível. Sei que passaremos por momentos difíceis, digo 'passaremos', porque essa luta é nossa, das pessoas que te amam e estão torcendo muito por você", acrescentou.





"Você é forte o suficiente para esse combate e vai vencer. Tenho certeza que jajá você estará curada e vamos comemorar muito juntas, só fico com coração partido com o processo, mas você vai tirar de letra porque você tem uma família incrível te apoiando e te dando todo amor. Deus está contigo, cuidando de você! Te amo absurdamente", finalizou.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: