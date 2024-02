Reprodução/Instagram - 27.02.2024 Fabiana Justus com o marido, Bruno D'ancona, e o pai, Roberto Justus





Roberto Justus se emocionou com uma ação do genro, Bruno D'ancona, durante o tratamento da filha, Fabiana Justus, contra a leucemia mieloide aguda. O marido da influenciadora raspou o cabelo em apoio à companheira, que raspou os fios há poucos dias no hospital.





Fabiana recebeu alta hospitalar e registrou o gesto de Bruno enquanto segue lutando contra a doença em casa. "Meu companheiro de vida! Desde quando soubemos do tratamento e que o meu cabelo iria cair, ele falou na hora que queria raspar. Esperamos para fazer esse momento com as meninas [filhas] e foi uma farra enorme [risos]", afirmou a influenciadora no Instagram.





"As meninas se divertiram muito, e adoraram que agora tem duas carecas para ficar passando a mão. Obrigada lindo por ser meu porto seguro durante todo esse processo. Obrigada por estar ao meu lado em literalmente todos os sentidos possíveis! Eu te amo demais", completou.

Roberto deixou o comentário emocionado na publicação da filha. "Que prova de amor maravilhosa! Vocês são, sem dúvida, exemplo para muita gente! E estão lindos demais", escreveu.





Fabiana Justus e Bruno D'ancona são casados desde 2011 e têm três filhos, as gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos, e de Luigi, de seis meses. Durante o tratamento contra a leucemia, a influenciadora exibe o apoio da família em postagens nas redes sociais.











