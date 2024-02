Reprodução/Instagram Em casa, Fabiana Justus celebra 6 meses do filho: 'Foi diferente dessa vez'

Nesta quarta-feira (28), Fabiana Justus juntou a família para celebrar os seis meses do caçula, Luigi. A influenciadora preparou uma festinha para o bebê e celebrou o fato de poder comemorar em casa em meio ao tratamento contra a leucemia.

A filha de Roberto Justusu recebeu alta hospitalar no último domingo (25) e, mesmo atrasada, aproveitou para realizar o momento com o marido, Bruno Levi D'Ancona, e as filhas gêmeas, Chiara e Sienna.





"Luigi 6 meses. O Pequeno Príncipe. Fiquei MUITO feliz de poder comemorar em casa o mesversário do Lui, como fazemos todos os meses. No dia oficial (dia 19) eu estava no hospital, mas sabia que comemoraríamos no dia que desse", disse ela.





Fabiana explicou que a montagem do evento intimista ficou por conta dela. "Foi diferente dessa vez, eu mesma que montei, mas tive a ajuda da @estudiomatre e @marianafrancojunqueira que mandaram tudo prontinho (assim fica fácil). Não tivemos as fotos maravilhosas da @fernandabozzafotografia, mas nos viramos com o celular", detalhou.

"O importante é comemorar e registrar para não passar em branco mais um mês desse príncipe que mudou as nossas vidas para muito melhor. É muito amor por essa família! Minha força, meu lar. Eu amo tanto que transborda! Obrigada Deus! Obrigada obrigada obrigada!", concluiu ela grata.

