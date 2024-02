Reprodução/Instagram Marido de Fabiana Justus raspa o cabelo

A influenciadora Fabiana Justus compartilhou o registro do novo visual do marido, Bruno Levi D'Ancona. Nesta segunda-feira (26), o empresário decidiu raspar o cabelo e, assim, ficar semelhante à mulher, que passa por um tratamento contra o câncer.

A herdeira de Roberto Justus descobriu o diagnóstico de leucemia recentemente, iniciando o tratamento que acabou fazendo os fios caírem. Desde então, a influenciadora está com o cabelo raspado.

"Meu companheiro de vida! Desde quando soubemos do tratamento e que o meu cabelo iria cair, ele falou na hora que queria raspar. Esperamos para fazer esse momento junto com as meninas e foi uma farra enorme! Kkk fizemos essas fotos logo em seguida (por isso os fiozinhos nas camisetas) para registrar o momento", iniciou.

"As meninas se divertiram muito, e adoraram que agora tem duas carecas para ficar passando a mão. Obrigada lindo por ser meu porto seguro durante todo esse processo. Obrigada por estar ao meu lado em literalmente todos os sentidos possíveis! Eu te amo demais!", declarou Fabiana.

Nos comentários da publicação, os seguidores exaltaram a atitude do empresário. "To amando vocês ❤❤❤ lindos, companheiros de vida, que exemplo de casal!!! Família maravilhosa", apontou uma. "Que casal! Quanto amor! Emocionada aqui! Os dois lindos!", elogiou outra.