Roberto Justus comemora alta hospitalar de Fabiana: 'Agradecido'

Fabiana Justus revelou que recebeu alta hospitalar no último domingo (25) após o fim do primeiro ciclo de quimioterapia, tratamento contra a leucemia mieloide aguda. Roberto Justus, o pai da influenciadora, usou as redes sociais para celebrar o término da fase.

"A imagem que deixa um pai emocionado, aliviado e agradecido. Primeira fase concluída e a minha guerreira @fabianajustus está em casa com a família! Vamos juntos até o fim que será a cura total!", escreveu o empresário.

Mais cedo, a mãe de Fabiana, Sacha Chryzman, também comemorou a alta. “Filha amada, você não imagina minha alegria de te ver indo para sua casa, se sentindo bem e confiante. Ver você feliz com seus filhos e marido me faz respirar aliviada. Esses dias com você foram de muita fé, muito amor e aprendizado. Te amo infinita e incondicionalmente”, declarou.

Fabiana foi diagnosticada com o câncer em janeiro deste ano. Ela vem atualizando os seguidores com as notícias do tratamento pelas redes sociais.

"O nome assusta, tudo assusta, mas estou bem assistida e as coisas foram muito rápidas até pela característica da doença e a forma que tem que ser o tratamento", disse quando descobriu a leucemia. Apesar do choque da descoberta, a influenciadora e os médicos estão esperançosos e acreditam na chance de cura, já que o câncer foi descoberto no começo.

