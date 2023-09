Reprodução Luma de Oliveira será avó; filho da musa com Eike Batista faz anúncio

A eterna musa do carnaval Luma de Oliveira será avó! Thor Batista, filho da atriz com o empresário Eike Batista, anunciou nas redes sociais que está a espera do primeiro filho. Herdeiro é casado com Lunara Campos.



"O momento mais feliz das nossas vidas! Obrigada a Deus e a todos que sempre torceram pelo nosso bem: nossos corações estão transbordando de alegria e felicidade", escreveu o filho de Luma e Eike.

Nos comentários, amigos e seguidores do empresário celebraram a novidade. "Parabéns!! Muita saúde pra esse baby e felicidades pra família!", escreveu uma seguidora. "Casal querido! Merecem muito essa benção!", elogiou outra.