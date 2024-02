Reprodução/Instagram - 27.02.2024 Eliezer mostra detalhes da casa nova





O ex- BBB Eliezer divulgou nas redes sociais que está acompanhando de perto a construção da casa nova, na qual irá morar com a blogueira Viih Tube e a filha Lua. "Vocês querem ver como está ficando a casa?", perguntou ele nesta terça (27).



"Nossos armários já estão posicionados [...] Nossa cama está sendo montada. Nossos móveis já estão aqui. Está terminando de fazer as portas do armário", mostrando uma parte do quarto. "Nosso quarto tem um detalhe que eu amo: essa quina de vidro. Nossos paisagistas estão fazendo toda a nossa obra do paisagismo [...] Tudo que vocês estão vendo aqui foi plantado", revelou ele.





"Estou com uma equipe de limpeza [...] Já está todo mundo deixando a casa brilhando", elogiou Eliezer. Mais cedo, o influenciador justificou a ausência de Viih Tube e Lua.

"Já sei o que vocês vão me perguntar: a casa nova está pronta? Não, mas a gente vai mudar. Eu vou mudar primeiro, vou nessa semana e, assim que tiver redondinha [pronta], a Viih vai com a Lu. Decidimos fazer assim em uma tentativa de acelerar [o processo]", detalhou.





Viih Tube e Eliezer se conheceram em maio de 2022 e, no mesmo ano, anunciaram a primeira gravidez da influenciadora. Em abril de 2023, eles derão à luz a Lua, que já possui mais de 2 milhões de seguidores no Instagram.

