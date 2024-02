Reprodução Nego do Borel vira piada na web após ser nocauteado por MC Gui

Nego do Borel e MC Gui deram o que falar nas redes sociais pela co-luta principal do Fight Music Show 4 na noite de sábado (24). MC Gui saiu vencedor após nocautear o oponente a 1min54s do terceiro round.

Após a vitória ser anunciada pelo árbitro, a torcida invadiu o ringue e uma briga se instalou entre integrantes dos músicos, mas foi controlada rapidamente.





Após a luta, Nego do Borel apareceu nos Stories do Instagram para mostrar a indignação com o resultado.

"Fui jogado para fora do ringue, tomei golpe na nuca, o juiz não vez nada, não deu uma punição. Sabe o que ele fez? Não abriu contagem. Que loucura", disse ele no vídeo.

Nas redes sociais, os internautas se divertiram com as lutas entre celebridades durante o evento.





"Tão bom ver o Nego do Borel e o Thomaz Costa levando uma surra do conforto do meu sofá", disse um; "Foi tão satisfatório ver o Mc Gui detonando o Nego do Borel da porrada", comentou outro; "Bambam apanhou do Popô, Nego do Borel perdeu para o chorume do MC Gui e o Thomaz Costa Chiquititas apanhou e perdeu pro filho do Otávio Mesquita", pontuou um terceiro.

Vale lembrar que Nego do Borel e MC Gui participaram da mesma edição de A Fazenda e já vinham com um histórico de alfinetadas e polêmicas. Borel aproveitou o contexto da luta para provocar o funkeiro.

Em um dos casos, MC Gui chegou a rasgar o contrato da luta por conta da diferença de peso entre eles e as exigências do rival. "Ele ficou com medo, e eu tenho a prova disso. Não olhou no meu olho na encarada em nenhum momento", explicou o MC.

mc gui descendo o cacete no nego do borel kkkkkkkk pic.twitter.com/3s3FNZhbXW — njdeprê - marlon (@njdmarlon) February 25, 2024 $





zoaram e riram da cara desse mc gui julgando o cr pelo jeito q tava treinando e no fim de tudo nocauteou nego do borel que tava entregando "tudo" na midia kkkkkk — Adriano Baptista (@alodidico) February 25, 2024









nego do borel tomou uma surra pro mc gui vsf KKKKKKKKKKKKKKKK — melo (@_jotabo) February 25, 2024





Zoaram o Mc Gui e ele nocauteou o nego do Borel kkkkkkkkkkkkk — ZÃO (@joaovittorferre) February 25, 2024





