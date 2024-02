Reprodução/Instagram - 26.02.2023 A apresentadora conheceu a casa e a família do artista sertanejo





O cantor Felipe Araújo revelou, em entrevista ao programa da Eliana no último domingo (25), detalhes da vivência com Miguel, filho do artista com a psicóloga Carol Marchezi e que apresenta o diagnóstico de autismo desde que tinha 1 ano e 8 meses.

"Quando a gente recebeu o diagnóstico de autismo do Miguel, inclusive, foi um acerto muito grande da mãe do Miguel, por ser psicóloga e por trabalhar na área também", relatou ele. O artista avaliou a condição como uma forma de levantar discussões acerca do assunto e politizar as pessoas no que se relaciona ao autismo.





"A gente decidiu falar mais abertamente sobre isso para conscientizar os pais e várias mães pelo Brasil e mundo afora, que às vezes não aceitam, que ficam na negação do diagnóstico e mostrar para todo mundo que autismo é amor", justificou.

O sertanejo defendeu o filho e o cobriu de elogios no programa dominical do SBT. "O Miguel é a criança mais carinhosa e mais perfeita do mundo e a gente veio para tentar quebrar esse tabu, porque quanto mais cedo a criança for estimulada e passar todos os tratamentos, melhor para o futuro dessa criança quando ela tiver adulta”, defendeu o artista.

Felipe Araújo, dono do hit "Atrasadinha", é pai de Miguel, de 5 anos. O cantor sertanejo é um dos nomes mais expoentes do gênero e é irmão mais novo do falecido artista Cristiano Araújo.

