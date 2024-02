Reprodução/Instagram - 26.02.2024 A artista e o cantor estão de férias no arquipélago





Paolla Oliveira e Diogo Nogueira compartilharam um carrosel de fotos e vídeos dos momentos de curtição nas Maldivas. Em uma publicação feita no Instagram da atriz, nesta segunda (26), ela registrou um momento no mar do local.



"Mergulho com emoção na imensidão do mar das Maldivas. Diogo Nogueira foi o segurança particular do tubarão baleia", relatou ela. No vídeo, a artista está mergulhando em mar aberto e interagindo com um Tubarão Baleia. "Antes que eu resolvesse chegar mais perto ainda, fui convidada a me retirar no recinto, como vocês podem ver naquele cantinho é o Diogo me afastando", brincou ela.

















"A natureza é mesmo um mundo", elogiou Oliveira. Além do vídeo, a musa também publicou algumas fotos com o marido.

Nos comentários da publicação, os internautas reagiram à coragem da atriz de interagir com o animal e o relacionamento dela com o cantor.

"Se ele [tubarão baleia] soubesse que você é a onça mais linda do mundo, era ela que ficaria com medo", comentou um seguidor. "A natureza é inexplicável", elogiou um segundo. "O privilégio que é ver essa natureza de pertinho!", comentou um terceiro.



"Está demais esse casal, não dá vontade de parar de assisti-los", disse um quarto. "Vocês se merecem", enalteceu uma quinta. "Lindos demais!", afirmou uma sexta.

A atriz e o cantor estão juntos desde 2021 e, recentemente, tiraram férias juntos após o Carnaval 2024 , no qual Paolla Oliveira foi a Musa da Acadêmicos do Grande Rio e marcou a edição com a fantasia de onça que utilizou no desfile.

