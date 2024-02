Reprodução/Instagram Zé Felipe questiona ida da filha a escola e brinca: 'Não precisa'

Virginia Fonseca e Zé Felipe estão nos preparativos para o início da vida escolar da filha, Maria Alice. A herdeira mais velha começará a frequentar a escola na terça-feira (27).

O cantor se mostrou receoso com a ida da menina pela primeira vez. "Quer que ela vá para a escola, mesmo?", questionou ele para a esposa nos Stories. "Vai, amanhã", respondeu a influenciadora.





Na sequência, o filho de Leonardo comentou: "Ela é tão nenê, não precisa. Não precisa. Ela é nenê ainda".

"Vai fazer em maio três anos. Quer levar ela com quanto, sete?", perguntou Virginia. E, então, o artista deu uma solução. "Igual eu, cinco", disse ele.

Vale lembrar que Zé Felipe e Virginia Fonseca também são pais de Maria Flor, e estão espera do primeiro filho, que se chamará José Leonardo.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: