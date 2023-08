Reprodução Instagram - 08.08.2023 Lucy Alves na Itália

Vista como a protagonista Brisa de “Travessia”, última novela das nove,que foi substituída por “Terra e Paixão, a atriz e cantora Lucy Alves compartilhou, nesta terça-feira (8), o álbum de fotos da viagem que faz ao lado da irmã, Lary Alves, em Capri, ilha situada na Itália.



Nos registros, a artista, de 37 anos, detalhou como tem sido a experiência na ilha italiana, mostrando paisagens naturais do local e alguns pratos culinários do país. Em uma das fotos, Lucy aparece com um biquíni branco, enquanto renova o bronzeado.



A atriz está acompanhada da irmã, Lary Alves. Nos comentários, os fãs de Lucy elogiaram a artista e escreveram diversos elogios para as fotos publicadas por ela. “Você é uma mulher linda, determinada e merece tudo o que sonhar e desejar”, celebrou uma seguidora. “Sereia”, escreveu a influenciadora Thaynara OG.



O último trabalho televisivo de Lucy Alves foi a novela “Travessia”, de Gloria Perez. No folhetim das nove, Lucy deu vida à protagonista Brisa, que, ao ser vítima de uma fake news que a rotulava como uma sequestradora de crianças, precisou provar a própria inocência ao decorrer da trama.

Veja o álbum de fotos completo: