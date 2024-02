Reprodução/Instagram - 26.02.2024 André Gonçalves foi elogiado por companheira, Danielle Winits, após posar nu em jardim





André Gonçalves posou nu em um jardim e compartilhou os cliques em uma publicação nas redes sociais, neste domingo (25). O ator cobriu as partes íntimas com uma planta e reuniu elogios nos comentários, dos internautas e da companheira, Danielle Winits.





"Entre um ensaio e outro é aqui", afirmou o ex-"A Fazenda" na legenda da postagem, que exibe os cliques entre a vegetação do jardim na casa de André. "Musão", elogiou a companheira do ator, adicionando um emoji de boca no comentário.





"Assim o coração não aguenta! Lindo demais", afirmou uma pessoa. "Que beleza", comentou outra. "Perfeição", escreveu mais uma.

André Gonçalves e Danielle Winits iniciaram o relacionamento em 2016 e anunciaram a separação em 2023, mesmo ano em que o ator participou do reality show da Record. Após declarações à atriz no confinamento, os dois reataram o relacionamento.

