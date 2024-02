Reprodução Instagram Eliezer reprovou pedido de fãs para beijarem a filha dele

O ex-BBB e influenciador Eliezer usou as redes sociais no último domingo (25) para criticar o comportamento de alguns fãs que abordavam ele e a família na rua. Ele se queixou das tentativas de "beijos" em Lua di Felice, de dez meses , fruto da relação dele com Viih Tube .





"Encontrou a gente na rua? Somos super solícitos, a gente faz foto, pode brincar com a Lua, mas beijar não. Não beija a Lua. Aliás, não pode beijar o bebê de ninguém. Não faça isso. Acontece com frequência a pessoa 'posso beijar a lua?'. Nem pergunta", iniciou o ex-BBB.





De acordo com Eli, as únicas pessoas que beijam a bebê são ele a esposa, Viih Tube. "Eu beijo, a Viih beija, mas ponto", enfatizou ele, que se relacionou com a youtuber depois que participou do "Big Brother Brasil 2022", edição vencida pelo ator Arthur Aguiar .





"Mas não se beija bebês, nem na mão, porque ela coloca a mão na boca. Vai me colocar numa situação chata que é falar um não", finalizou. Pais de Lua di Felice, Eliezer e Viih Tube já confirmaram aos fãs o desejo de terem outros filhos além da primogênita.





