Reprodução/Instagram Jojo Todynho exibe corpo com tapa-sexo para fazer bronzamento artificial

Jojo Todynho chamou a atenção ao exibir o corpo enquanto se preparava para realizar um bronzeamento artificial. A cantora posou em frente ao espelho ostentando o novo visual.

Nos Stories do Instagram, a artista apareceu usando apenas tapa-sexo e deixando evidente a marquinha do bronzeado.





Recentemente, a ex-A Fazenda comentou sobre as dificuldades de se alimentar após passar pela cirurgia bariátrica. "Gente, até para comer uma frutinha é luta. Até para comer uma frutinha. Você fica cheio e empanzinado", explicou ela.





Na última quinta-feira (22), Jojo surpreendeu os seguidores após compartilhar o resultado do seu novo visual. A artista decidiu raspar e platinar os fios.

