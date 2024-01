Reprodução/Instagram Enxoval e elevador exclusivo: a maternidade visitada por Virginia e Zé Felipe

Virginia Fonseca e Zé Felipe já estão nos preparativos para a gestação do terceiro filho . O casal aproveitou a passagem por São Paulo para visitar a maternidade São Luiz Star, da Rede D'Or, localizada na Vila Olímpia.

São dois ambientes, com sala e antessala decoradas com mobiliário exclusivo e que pode ser customizada. Estão inclusos mesa de jantar com louças diferenciadas, poltronas, persianas automatizadas, Smart TV, frigobar, closet, 2 toaletes, espaço para guardar presentes e serviço de concierge.

Além disso, uma marca de renome assina um enxoval com roupão, chinelo, pantufa, roupa de cama 400 fios e outros presentes.

Os pacientes e acompanhantes podem escolher, através de um menu exclusivo, um serviço de nutrição especial, com room service 24 horas.

A maternidade possui equipamentos de alta tecnologia, que garantem a segurança e bem-estar da mãe e do bebê. Todas as salas contam com um sistema de som para os pais escolherem a trilha sonora do nascimento do herdeiro.

Já as salas de parto humanizados incluem Bolas suíças, hidromassagem e até céu estrelado.

Os familiares acompanham o nascimento através de um vidro, que fica despolarizado quando os pais aparecem com o bebê. Um câmera registra a reação das pessoas com o primeiro contato com o recém-nascido.

No vídeo do casal é dito que existe um elevador exclusivo que leva a mãe diretamente do quarto para o Centro Obstétrico.

