Grávida do cantor Zé Felipe pela terceira vez, a influenciadora e empresária Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta quarta-feira (31) para contar aos fãs e seguidores de dois diagnósticos que ela havia recebido depois de ter se consultado com um médico.





Ela expôs que foi diagnosticada com TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade) e hiperatividade. A revelação aconteceu pelo perfil oficial do marido no Instagram. "E quem foi no médico e descobriu que tem TDAH também?", disse Zé Felipe. "E hiperatividade", confirmou Virginia.





"Sim, fui diagnosticada com TDAH e hiperatividade. Acho que essa parte todo mundo sabia, não é?", acrescentou a nora do cantor Leonardo. Virginia está grávida do terceiro filho fruto da relação com o músico Zé Felipe.





Pai de duas meninas, Maria Flor e Maria Alice, o casal não revelou o sexo do terceiro bebê. Recentemente, no entanto, Zé Felipe afirmou que sonhou com a gestação da companheira e disse também que, no sonho, a criança seria um menino .

