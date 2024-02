Reprodução/Instagram - 21.02.2024 A influenciadora fez um carrossel de fotos com os últimos eventos que participou, como o Carnaval 2024 e o Baile da Vogue





Na tarde desta quarta-feira (21), a influenciadora digital Rafa Kalimann divulgou fotos do Carnaval no perfil do Instagram. "Que Carnaval, meus amigos, que Carnaval", publicou ela.



Estreante como Musa da Imperatriz Leopoldinense, a artista compartilhou uma foto em que experimentava a fantasia que utilizou no desfile. Além disso, Kalimann também relembrou a roupa que usou no anual Baile da Vogue.









O carrosel de fotos foi aclamado pelos fãs da influenciadora. "Picasso chora com tanta perfeição", elogiou uma seguidora. "Lindissima", comentou uma segunda. "Você é um espetáculo! A Imperatriz te ama!", disse um terceiro. "Musa", enalteceu um quarto.

Recentemente, a semi-finalista do BBB 21 foi anunciada como vilã da novela "Família É Tudo", próxima novela das sete da TV Globo, que substituirá "Fuzuê". No folhetim de Daniel Ortiz, que está previsto para iniciar no dia 4 de março, Kalimann viverá a personagem Jéssica.

