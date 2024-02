Reprodução Instagram - 21.2.2024 Veja o antese e depois de Valéria Alencar Vitti após perder 10kg

A atriz Valéria Alencar Vitti, esposa de João Vitti e mãe dos atores Rafael Vitti e Francisco Vitti, se tornou assunto na Web nesta quarta-feira (21), quando compartilhou que havia emagrecido 10kg, com auxílio profissional e apoio dos familiares.







"Essa foto (na qual aparece antes da mudança de hábitos físicos e alimentares) caiu das lembranças, fiz uma retrospectiva, tinha voltado de uma viagem de 5 meses na Itália e, em 2022, estava beirando 75kg! Foi a fase que ganhei mais peso e sem nem perceber. Deixei as roupas cada vez mais largas para me permitir comer e não pensar no amanhã", recordou.





Valéria, que também é atriz, revelou que o aumento de peso ocasionou consequências na saúde e no cotidiano dela. "Pressão alta, problema com ansiedade, colesterol, má alimentação e falta de exercício, desânimo, falta de tudo, vontade de sumir e mudar de nome", elencou.





"Exames alterados, humor, emoções e uma total falta de atenção em si! Foi um processo longo e solitário, mas também foi uma fase expansiva, criativa e ao mesmo tempo um mergulho, em mim e com as pessoas do meu convívio", avalia ela, que tem passado pela menopausa.





A mãe dos atores Rafael Vitti e Francisco Vitti alegou que fez dieta e praticou exercíos físicos para eliminar 10kg. Ela já pesou 75kg e, hoje em dia, o número diminuiu para 64kg. "Com alegria e também na 'força do ódio' de vencer a preguiça", brincou.





"Só passei aqui pra dizer que é possível uma mudança e ela começa de dentro pra fora! Estou na metade de um caminho de infinitos encontros e parcerias! Obrigada meu amor João Vitti que me incentiva a fazer abdominal, vamos agora rumo à massa magra", concluiu.





Nos comentários, fãs elogiaram a atriz. "Maravilhosa", disse um. "Você me incentivou, preciso emagrecer urgentemente", declarou outra. "Parabéns pela coragem de vencer a preguiça", escreveu um terceiro. "Você é uma das mulheres mais lindas que já vi", opinou ainda um quarto.

Confira a publicação na íntegra:





