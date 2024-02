Reprodução Instagram Parte do elenco de 'Família é Tudo'

Rafa Kalimann está no elenco principal de "Família é Tudo", próxima trama das sete de Daniel Ortiz que substitui a atual obra do horário: "Fuzuê", de Gustavo Reiz. Nesta segunda-feira (19), a ex-BBB mostrou os bastidores das gravações do folhetim e detalhou como tem sido a preparação dela para a primeira personagem fixa na teledramaturgia da Rede Globo.







"A novela logo estreia, tem data, chamada, cor. É real. Está para acontecer e não tem um dia sequer, por mais exaustivo que seja, que eu não agradeça a Deus por estar aqui realizando o que Ele me prometeu", iniciou ela, que fez uma participação especial no seriado sertanejo "Rensga Hits!", do Globoplay.





Kalimann afirmou que está "motivada e ansiosa", já que esta é a primeira experiência dela no formato e também em um núcleo fixo. Na trama dirigida por Fred Mayrink, ela vivenciará a vilã Jéssica.





Os principais parceiros de cena de Rafa serão Jayme Matarazzo e Juliana Paiva, responsáveis pelos papéis de Luca e Electra. Dúbia e inconsequente, a personagem era melhor amiga de Electra e mesmo assim roubou o grande amor da vida dela, Luca. "Uma história que vai ser contada através de mim e de um elenco com brilho nos olhos para detacar que família é tudo", antecipou Rafa Kalimann.





Escrita por Daniel Ortiz, "Família é Tudo" chega às telinhas no dia 4 de março, substituindo "Fuzuê", obra do autor estreante na Globo Gustavo Reiz. A próxima trama da faixa das sete envolverá mistérios, conflitos familiares e triângulos amorosos.





