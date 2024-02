Reprodução/Instagram Maraisa e noivo vivem romance em viagem nos Alpes Franceses

Maraisa, da dupla Maiara e Maraisa, está realizando uma viagem romântica com o noivo e empresário Fernando Mocó. Os dois estão aproveitando os dias de férias em Courchevel, nos Alpes Franceses. Nos registros compartilhados com os fãs do casal, nesta quarta (20), os dois são vistos aproveitando a neve, prontos para esquiar. Confira:









Recentemente, após um acidente em uma jacuzzi em Maceió, Maraisa se recuperou sob os cuidados atenciosos de seu noivo. "Meu amor cuidando", disse a cantora, que compartilhou o momento de descanso ao lado do amado. Ela também exibiu as marcas do pequeno acidente, aparecendo com os olhos roxos e o nariz enfaixado.

