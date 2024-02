Reprodução/Instagram - 21.02.2024 Davi Kneip comemora aniversário com trabalho voluntário





O ex-participante do "De Férias com o Ex Caribe: Salseiro VIP", Davi Kneip, distribuiu 15 toneladas de alimentos e 600 panetones para comunidades de Belo Horizonte (MG). A ação aconteceu no início da tarde de quarta-feira (21), mesmo dia em que o artista faz 25 anos.

Em um storie postado no Instagram, o DJ contou que a ação iria ocorrer em três bairros de Belo Horizonte e em um orfanato com as doações. "É uma conexão com Deus. Quis passar o dia [do aniversário] mais próximo dEle, porque Ele é amor, é você ajudar o próximo", avaliou Kneip.







Kneip opinou explicou o porquê decidiu realizar o ato na data comemorativa. "É também uma forma de retribuir tudo de bom que vem acontecendo comigo. Tenho feito muitos shows", revelou o ex participante do De férias com o Ex.

"Sei que não é muito e que mais pessoas estão precisando, mas se cada uma puder fazer a sua parte", disse ele. "É por isso, que eu resolvi divulgar. Quero estimular quem pode a ajudar", justificou a atitude.



Recentemente, o artista musical sofreu um golpe e perdeu cerca de R$ 30 mil após ter a conta do banco hackeada. No reality da MTV, Davi viveu um romance conturbado com a ex-A Fazenda Aline Mineiro.

