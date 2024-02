Reprodução/Instagram Amor em família: Isabeli Fontana posa com filhos: 'Meus bebês'

Isabeli Fontana posou para fotos com os filhos Lucas, de 17 anos, e Zion, de 20 anos. No clique publicado pela modelo, eles aparecem abraçados e fazem ‘carão’, enquanto são fotografados em um ensaio.

“Meus bebês são tão fofos”, escreveu Isabeli no registro compartilhado com os fãs no Instagram.





Lucas Fontana é fruto do relacionamento da modelo com o ator Henri Castelli. Já Zion Fontana Jacomossi, que também é modelo, é fruto da antiga relação entre Isabeli e o modelo Álvaro Jacomossi.





Isabeli Fontana é casada com o cantor Di Ferrero, da banda NX Zero, desde 2016. Na época, a cerimônia de casamento foi realizada nas Ilhas Maldivas. Os dois estão juntos desde 2014.

