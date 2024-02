Reprodução/Instagram - 21.02.2024 A influenciadora possui mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e realizou a quarta cirurgia nesta semana

Na última terça-feira (20), a influenciadora digital Verolayne mostrou o início do pós operatório da cirurgia que realizou nas costelas. No stories do Instagram, ela exibiu todo o processo. "Eu tenho um problema com anestesia [..] Essa é a quarta cirurgia que eu faço. Toda vez que eu acordo da anestesia, a minha pressão cai muito e eu desmaio", iniciou ela.



"Como essa cirurgia foi a maior de todas, eu passei 16 horas no centro cirúrgico, quando eu tentei levantar, eu desmaiava. O doutor achou melhor que eu descansasse mais um pouco para poder tentar me levantar amanhã [dia 21]", revelou Verolayne, que desmaiou 6 vezes.









Além disso, ela contou um pouco das dores que sentiu após o processo. "A sensação é como se eu tivesse feito um treino bem pesado na academia. A única dor que realmente incomoda é a das costelas, porque elas foram quebradas e elas estão soltas. Quando eu respiro fundo, elas incomodam", detalhou ela.



Após o relato, Verolayne publicou dois vídeos do momento em que tentava levar, considerado "um grande evento" de acordo com ela, devido aos inúmeros desmaios. A influenciadora também mostrou o dreno que está utilizando para retirar as gorduras do corpo através do sangue.

Nesta quarta (21), a criadora de conteúdo recebeu alta e postou um vídeo andando pelo quarto do hospital. Verolayne comemorou a cirurgia e contou que a pressão melhorou. "Lembrando que esse não é o resultado final. Foram mais de 8kg de gordura retirados. Fui para o centro cirúrgico com 72 quilos, provavelmente, no final [do pós operatório], vou para uns 65 quilos. Minha cintura ficou linda", disse ela.

Ainda no início desta tarde, ela postou um vídeo deixando o hospital. "Até que enfim, estou de alta", comemorou.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: