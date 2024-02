Reprodução/Instagram - 21.02.2024 Gio Ewbank posa de topless e arranca elogios dos fãs





Gio Ewbank arrancou elogios dos fãs ao compartilhar uma sequência de fotos de um ensaio que fez de topless nesta quarta-feira (21). No Instagram, a apresentadora aparecendo sem camiseta e com uma meia-calça azul e comemorou o início das gravações do novo programa que irá comandar.

“E por aqui continuamos assim…Camarim, gravações, meia calça, salto, cansaço, alegria, makes, looks e penteados baphonicos”, escreveu ela, que colocou nas tags “Quem Não Pode se Sacode”, novo programa da GNT.





















Nos comentários, amigos e seguidores não pouparam elogios à artista. "Você é tão maravilhosa", comentou um. "Linda demais, a minha tela até travou", brincou outro. "Arrasou", disparou um terceiro.

O programa comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme está com estreia prevista para abril de 2024.

+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: