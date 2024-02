Reprodução/Instagram Ana Maria Braga recebe carinho do namorado em viagem aos EUA

Ana Maria Braga, apresentadora do ‘Mais Você’, está de férias nos EUA e, nesta quarta (20), compartilhou com os fãs algumas fotos da viagem. Nos registros, ela aparece abraçada ao lado do namorado, Fábio Arruda, no estado de Utah. Os dois estão realizando uma viagem em motorhome pelo país, junto com a família de Ana Maria.



Na legenda, a apresentadora disse que os dias por lá são mais que lindos. "Os parques de Utah são divinos. É um frio do cão, mas com paisagens que não estamos acostumados, o que faz valer muito a pena. Uma aventura inesquecível em família", concluiu Ana Maria.





