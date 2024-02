Reprodução Instagram - 16.2.2024 Ana Maria Braga e o namorado, Fábio Arruda, no Grand Canyon

Ana Maria Braga deixou o matinal "Mais Você", da Rede Globo, durante o período de férias dela. Um dos destinos escolhidos pela apresentadora para aproveitar os dias de folga foram os Estados Unidos, onde visitou o Grand Canyon ao lado dos familiares e do namorado, Fabio Arruda.





Na manhã desta sexta-feira (16), Braga abriu um álbum de fotos no Instagram com alguns registros da expedição familiar. "Ontem tivemos a oportunidade de conhecer o Grand Canyon, que é uma falha geológica 'escavada' pelo Rio Colorado aqui no estado de Arizona, Estados Unidos", escreveu.





A apresentadora explicou que o local visitado fica próximo de Las Vegas. "Esse recorte chega a ter mais de 400km de comprimento e o rio, que às vezes parece estreitinho lá embaixo, pode ter até 1,8km de profundidade. Impressionante", detalhou.





Nos comentários da publicação, fãs e seguidores da comunicadora elogiaram as fotos e relataram sentir saudade dela nas telinhas. "Boa viagem, Ana", desejou um internauta. "Volta logo, estou com saudades", disse uma segunda. "Rainha! Adorei o look", elogiou ainda um quarto usuário do Instagram, em referência às roupas pretas e cachecol vermelho usados por Ana Maria Braga.

