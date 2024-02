Reprodução/Instagram - 21.02.2024 MC Daniel revela quantia liberada pela mãe para gastar em viagem





O MC Daniel contou que tem R$ 100 mil para gastar na viagem para a Itália, onde vai participar da Semana de Moda de Milão. A quantia expressiva foi liberada pela mãe. Animado com a viagem, Daniel ainda se comparou ao jogador de futebol Adriano Imperador, que defendeu a Inter de Milão.



"Eu vou comprar um videogame lá. Será que meu cartão black passa lá na Itália?", perguntou o funkeiro para a mãe. "Quero comprar várias coisas italianas", disse ele. "Falei com o Márcio [empresário de Daniel] para deixar você comprar tudo o que você quiser. Você fala: 'Minha mãe deixou. Mamãe paga parcelado", brincou ela.

Daniel, que recentemente viveu um affair com Yasmin Brunet, se comparou a Adriano Imperador. "Itália, o falcão está chegando. O país não será mais o mesmo, como a ida de Adriano Imperador", comentou ele.









Ainda empolgado com a situação, MC Daniel até ensaiou um sotaque italiano. "Das vielas para as passarelas", falou Daniel com sotaque. Após as brincadeiras, ele se despediu da família e foi para o aeroporto.

