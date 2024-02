Reprodução/Instagram - 19.02.2024 Lexa encontra ex-cliente da época em que ela era padeira





Lexa movimentou as redes sociais refletir sobre um encontro inusitado em plena Marquês de Sapucaí. A cantora compartilhou um vídeo do momento foi abordada por um senhor que foi cliente da época em que ela trabalhou com padeira, antes de se tornar uma cantora famosa. Ela publicou o momento do reencontro em sua rede social.



"Deus é muito perfeito, né? Há 12 anos, eu era padeira e ele sempre comprava pão comigo, dizia que eu era a atendente mais simpática e carinhosa... 12 anos depois, no meio de uma maratona de shows, rainha da bateria e blocos, eu o reencontrei por um acaso", escreveu a cantora.





















Nos comentários, amigos e seguidores elogiaram a artista e se emocionaram com o relato.

"Emocionei aqui! Aparte do 'mãe' sou eu demais", escreveu um. "A história da Lexa é inacreditável, me inspira demais", comentou outro. "Que linda, que humildade você tem garota, isso só mostra que foi criada e educada por uma rainha. Muita emoção", elogiou um terceiro.



