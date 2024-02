Reprodução/Instagram Nasce Massimo, segundo filho de Gabriela Pugliesi

A influenciadora Gabriela Pugliesi encantou os seguidores nesta segunda-feira (19) ao publicar a foto do rosto do filho recém-nascido. O pequeno Massimo, fruto do relacionamento com Tulio Dek, nasceu na última sexta-feira (16).



Através do Instagram, Gabriela mostrou como está sendo a rotina com a chegada do novo membro. Ela já é mãe de Lion, de 1 ano.

Na rede social, ela também publicou registros do quarto da maternidade em que ficou para receber o segundo herdeiro. "A maternidade do Massimo foi toda inspirada na Toscana, porque da primeira vez que fui ano passado descobri que estava grávida dele la. E voltamos depois de uns meses e sem querer decidimos o nome dele la também. É um lugar de muitas memórias boas para gente, e Tulio morou 3 anos la também", contou.