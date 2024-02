Reprodução Fabiana Justus se emociona em reencontro com caçula: 'Ele sabe'

A influenciadora Fabiana Justus emocionou ao compartilhar o registro do reencontro com o filho caçula de 5 meses nesta terça-feira (13). Filha do empresário Roberto Justus, ela está internada para realizar o tratamento contra leucemia recém-diagnosticada.

Através do Instagram, Fabiana publicou o vídeo do momento em que recebe o bebê nos braços.

"Ontem, antes das meninas chegarem, fiquei um tempo só com o Luigi. Esse menino não existe! Parece que ele sabe exatamente o que eu preciso. Ficou grudado em mim... quietinho. Era exatamente o que eu precisava para me dar mais energia para continuar focada no tratamento. Meus filhos me dão toda a força que eu preciso! Que delícia de dia que foi ontem. Quanta emoção!", destacou.



Na última segunda-feira (12), Fabiana recebeu a visita das filhas gêmeas Chiara e Sienna, que estavam completando 5 anos.