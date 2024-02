No início desta terça-feira (20), em postagem no stories do Instagram, a artista MC Mirella compartilhou para os seguidores uma foto do corpo, após ter dado à luz a primogênita Serena.



A menina é fruto do relacionamento da cantora com Dynho Alves. Nas redes sociais, Mirella posta diariamente os primeiros meses da maternidade. "Secando e voltando. 56,9 kg", revelou ela.





Nascida em 26 de dezembro de 2023, em janeiro deste ano, Serena ganhou uma festa de 1 mês de vida. Com o tema do desenho "Moranguinho", o casal celebrou o primeiro 'mêsversário' da primogênita.

MC Mirella e Dynho Alves se conheceram em 2017. Após 4 anos juntos, eles se casaram em 2021. No entanto, depois da participação do cantor no reality A Fazenda, a funkeira se separou. Entre indas e vindas, o casal voltou a se relacionar oficialmente em 2023 e estão juntos desde então.

