Nathália Santos ganhou alta hospitalar na manhã desta terça-feira (20). A jornalista estava internada depois de sofrer uma tentativa de assalto na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no dia 12 de Fevereiro, quando foi baleada na região do quadril.





"É chegado o começo de um novo tempo, agora de alta no aconchego da casa de mãe, com afago e afeto nos meus filhos, do meu esposo, dos meus irmãos, da minha família e de amigos. Sei que nada será como antes, mas como nada nunca vinha sendo, vamos em frente", destacou, através das redes sociais.







De acordo com Nathália, o tratamento fisioterápico continuará sendo feito na residência da mãe dela. A jornalista declarou estar "feliz e grata por essa nova oportunidade", mesmo que este "tempo" seja "novo, difícil, dolorido e sem quase nenhuma certeza".





"Recomeçar e reinventar serão mantras por aqui", afirmou ela, que recebeu o apoio público de Regina Casé , com quem trabalhou no extinto domincal "Esquenta". Nathália Santos ainda agradeceu aos fãs e seguidores que enviaram mensagens de apoio à ela.





"Agradeço a todas as orações, todo carinho, todo pensamento positivo, todas as mensagens que vocês mandaram irmanaram, todas chegaram até mim. Continuem fazendo seus pedidos, suas rezas, suas orações porque eu vou precisar. Por fim, queria dizer que estou viva! E feliz por isso", finalizou.





