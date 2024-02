Reprodução Instagram - 20.2.2024 Tiaguinho e Carol Peixinho no Vaticano

O cantor Thiaguinho e a ex-BBB Carol Peixinho estão fazendo uma viagem em casal. Nesta segunda-feira (19), o músico revelou que realizou um sonho ao conhecer o Vaticano ao lado da namorada.

“Dia de visitar o Vaticano. Sempre tive o sonho de conhecer isso aqui. Estamos aqui não só por nós, mas por nossas famílias”, escreveu o pagodeiro, através dos stories do Instagram. O Vaticano é o menor país do Mundo e fica situado no interior de Roma, na Itália.



Um dos pontos turísticos escolhidos pelo casal foi a Praça de São Pedro. O cantor, que é católico, relembrou da antiga comunidade que frequentava, além de destacar as lembranças que tinha do avô, também desta época.



“Me emocionei muito aqui hoje e quis dividir com vocês, lembrei da minha Comunidade Nossa Senhora Aparecida, lá em Ponta Porã/MT. Lembrei das visitas à Catedral de Presidente Prudente para encontrar meu avô Sebastião, muita coisa passou no meu coração. Deus é maravilhoso e sou muito grato por tudo! Entrego meu mundo em suas mão”, declarou.

