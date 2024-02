Reprodução / Instagram Filha de Silvio Santos agradece a Globo após SBT exibir desfile

Daniela Beyrute, filha de Silvio Santos, apareceu no Instagram nesta segunda-feira (19) para agradecer a Globo. O post veio depois da divulgação de que a emissora não pretendia processar o SBT após o canal ter exibido no último sábado (17), o desfile de Carnaval da escola Tradição em 2001, ano em que Silvio Santos foi homenageado. Na época, o apresentador tinha 70 anos de idade.

A exibição do desfile foi uma surpresa para o público. O SBT passou na íntegra as imagens captadas pela Globo há 23 anos. Além de Silvio Santos no carro abre-alas, a escola também contou com Gugu, Hebe Camargo e Carla Perez na passarela.

"Obrigada Amauri Soares e direção da TV Globo pelo carinho. Vocês conhecem nossa amada figura!! Achei super legal terem levado na esportiva. Foi uma homenagem linda que jamais sairá da nossa memória. Eu e o SBT agradecemos", escreveu Daniela na postagem.

A ideia de passar as imagens neste ano teria vindo do próprio Silvio Santos. No fim da exibição, a emissora citou que eram “reprodução da internet”.