Reprodução/Globo ‘BBB 24’: Rodriguinho diz que daria prêmio de R$ 3 milhões para Davi

Rodriguinho e Pitel estiveram na academia comentando as últimas movimentações e os conflitos dentro do BBB 24 nesta terça (20). No bate-papo, o cantor mencionou Davi Brito, lembrando dos desentendimentos que os dois tiveram na casa.

Rodriguinho disse que, se pudesse, daria os R$ 3 milhões do prêmio para o baiano, só para não ter que conviver com o brother. “Eu olho pro Davi... Se eu pudesse estar na final, pegar aquela mala que simboliza três milhões e dar na mão dele... só pra não ter mais que conviver com ele todo dia, eu fazia isso”, justificou o cantor.







Rodriguinho “Se eu pudesse estar na final, pegar aquela mala que simboliza os R$3 milhões e dava na mão dele só para não ter que conviver mais com ele todo dia, eu fazia isso.” pic.twitter.com/ssgm9CP3Bm — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) February 20, 2024

Rodriguinho acrescentou que diria para Davi pegar o valor do prêmio e ir para Salvador. “Pega esses três aí, vai lá pra Salvador. Vamos ficar tranquilo aqui, tá tudo bem. Entendeu? Só que é difícil”, argumentou o brother.



Antes, na conversa, Rodriguinho e Pitel citavam o Sincerão, quando surgiu o nome de Davi. O pagodeiro comentava sobre o conflito com Raquele, dizendo que não pretende brigar com a sister por ser mais velho. “A Raquele fez 23 anos ontem (19), eu tenho um filho de 26. Eu vou brigar com a Raquele? Não tem como!”, concluiu o músico.

+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: