Nesta terça-feira (20), Camilla Camargo, a irmã de Wanessa, veio aos stories do perfil no Instagram explicar aos internautas o porquê dos filhos da cantora não terem participado da carta para a sister do BBB 24 .

Primeiro, vale lembrar que no Sincerão da última segunda (19), alguns participantes tiveram a oportunidade de ler cartas de familiares após a dinâmica. Dentre eles, a filha de Zezé de Camargo foi uma das presenteadas com uma mensagem da irmã.

"Vim tirar algumas dúvidas de vocês [sobre a carta]. Quando a produção pede essas coisas, eles não especificam como é. Eles falaram 'uma pessoa da família escreve uma carta para Wanessa e mande uma foto dessa pessoa sozinha' e foi o que a gente fez", iniciou ela.





"A gente não pode não dar nenhuma dica do que está acontecendo aqui fora. Tudo tem que ser no geral, para não dar dicas, porque a carta pode não chegar. Por isso, falei tudo de uma forma geral", continuou. "Sempre falei 'nós' para dar entender que era algo de todos [a família]. Não tem nada disso de 'Marcus não deixou as crianças participarem da carta, justificou ela ao se referir ao ex-marido de Wanessa, com quem a cantora possui dois filhos: José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de 9 anos.

Isso porque Wanessa teorizou sobre a ausência dos filhos na dinâmica do programa. "A [carta] da Fernanda falou dos filhos dela, a minha não", especulou a artista. "Eu já 'noiei' imaginando que o pai proibiu porque falei alguma m*rda aqui do pai. Eu estou 'noiada' de lá fora estar um caos", desabafou ela. No entanto, a própria irmã da participante desmentiu a teoria da cantora.

"Como a gente já tinha enviado algo das crianças em outra prova, a gente quis diversificar e, por isso, eu fui a escolhida da família para escrever essa carta", contou Camilla.

"Torcendo muito para ela [Wanessa] ganhar o anjo, para ela ver fotos do José e do João. Usei tudo no plural para evitar que a carta fosse editada, para evitar que não chegasse até ela. A relação da Wan e do Marcus é de muito respeito. Eles têm duas crianças maravilhosas e eles priorizam isso", defendeu a irmã de Camargo.

"A Wanessa é assim. Ela cria teorias. Está tudo certo", disse ela. "Foi uma carta muito linda, foi feita com muito amor. Eu queria escrever muito mais coisas para ela", finalizou Camilla.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: