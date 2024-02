Reprodução/Globo BBB 24: prevendo eliminação, Fernanda aconselha Pitel: 'Larga Rodriguinho'

Fernanda resolveu ter uma conversa sobre jogo com Pitel imaginando a sua eliminação nesta terça-feira (20). A sister enfrenta o paredão com Deniziane e Matteus.

Na área externa, Nanda alertou que a amiga precisará mudar o jogo e escolher um grupo de aliados.





Para ela, a jovem terá que decidir em se aliar com Rodriguinho ou o Puxadinho, formado por Raquele, Michel e Giovanna.





"Vamos ver qual vai ser a de hoje e como vai se desenhar. Porque, eu saindo, aí fica esquisito. Porque ou você vai ter que largar o Rodrigo para continuar com o Puxado. Ou vai ter que ficar com os dois", disse Fernanda.

Pitel, então, analisou os aliados do cantor: "Mas ele [Rodriguinho] cola com o Bin. Eu não vou colar com o Bin", afirmou.

"Eu, no seu lugar, não estou dando conselho não, estou falando o que eu faria... continuaria minha amizade com o Rodrigo, do jeito que eu já tenho. Brincando, zoando, aquela coisa toda. E trataria de jogo só com o Puxado", avisou Nanda.

Ao que tudo indica, Fernanda será a nona participante eliminada do reality. De acordo com a parcial de 12h da enquete do IG, a carioca deve sair com 53,9% dos votos. A segunda mais votada é a participante Deniziane, com 43,3% dos votos. Já Matteus, coadjuvante deste paredão, possui apenas 2,8% de rejeição.

