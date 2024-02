Reprodução Namorada de Davi faz desabafo após provocação da sogra

Namorada de Davi, Mani Rego fez uma publicação em tom de desabafo nesta terça-feira (20) após a sogra Elisângela Brito suspeitar da relação de amizade do filho com a sister Isabelle Nogueira, cogitando uma possível traição do herdeiro.

Mais cedo, Elisângela causou polêmica ao comentar que Davi estava sendo muito forte por não sucumbir à beleza da sister Isabelle Nogueira. Dentro do confinamento, o baiano e a dançarina vivem uma amizade carinhosa que faz parte dos telespectadores questionar um possível romance.

No vídeo, a matriarca chega a chamar Mani Rego, namorada de Davi, de "coitadinha" e manda a nora orar para Davi permanecer fiel.

Sem citar o episódio diretamente, Mani fez uma publicação em tom de desabafo sobre seguir os ensinamentos dos pais. "Sempre acreditei na minha força, no meu trabalho, no afeto, e nos princípios da família Rêgo, fundamentados por painho e mainha. Obrigada por mais uma manhã de trabalho. Gratidão a todos que estão vindo prestigiar o meu trabalho com um abraço e experimentando o X-Calabreso", agradeceu.