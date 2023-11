Reprodução/Instagram Lollapalooza confirma participação de Blink-182 em 2024 após boatos

Lollapalooza se manifestou e confirmou o show de Blink-182 no festival em 2024. Na tarde desta quarta-feira (29) surgiram boatos de um possível cancelamento.

"A organização do Lollapalooza Brasil reforça que a apresentação da banda Blink-182 no dia 22 de março de 2024 está confirmada", afirmou a assessoria de imprensa do evento.





Os rumores do cancelamento começaram quando Travis Barker, baterista da banda, ameaçou um possível cancelamento da apresentação no ano que vem.

O marido de Kourtney Kardashian se irritou com Diego Miranda, vocalista do Scracho, após ele comentar que a banda iria cancelar o show no Brasil pela segunda vez. Então, Travis rebateu: "F***-se. Vou cancelar então".

Já nesta quarta-feira (29), os boatos voltaram mais fortes após Léo Dias confirmar o cancelamento. Nas redes sociais, os fãs de Blink se revoltaram com a possibilidade dos artistas não pisarem no Brasil.

